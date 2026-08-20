رشا عبد العال رئيسًا للضرائب عامًا بقرار من مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم ٢٥٥٦ لسنة ٢٠٢٦ بتعيين رشا عبد العال حسن رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، وذلك لمدة عام.

ويأتي القرار في إطار مواصلة جهود تطوير منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، والارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية المقدمة للممولين، واستكمال مسيرة التطوير والرقمنة والإصلاح الضريبي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن رشا عبد العال حسن تُعد أول سيدة تتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث تمتلك خبرة طويلة ومتراكمة في مجال العمل الضريبي، وتدرجت في عدد من المناصب القيادية بالمصلحة.

وأسهمت خلال مسيرتها في تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والتحديث لمنظومة العمل الضريبي، حيث شغلت منصب معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومدير عام الإدارة العامة لبحوث الإعفاءات للمنظمات الدولية والإقليمية والدبلوماسية، ورئيس وحدة المخاطر وفحص نظم الحاسبات الإلكترونية، ثم رئيسًا للإدارة المركزية الإستراتيجية، ثم نائبًا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.