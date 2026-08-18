5 ملايين ممول محتمل.. الضرائب تكشف الفئات المستفيدة من الصكوك الضريبية

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل الفئات المستهدفة من منظومة الصكوك الضريبية الجديدة، والتي من المنتظر أن يستفيد منها نحو 5 ملايين ممول من الأفراد والشركات المسجلين لدى المصلحة.

رجب محروس: الصكوك متاحة للمسجلين بالضرائب أفرادًا وشركات

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصكوك الضريبية ستكون متاحة للممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب المصرية، سواء كانوا أفرادًا أو شركات.

وأوضح أن الشركات المقامة في المناطق الحرة ستكون ضمن الفئات التي يمكنها الاستفادة من الصكوك، وفقًا للفئات والضوابط التي ستحددها القواعد والإجراءات المنظمة للمنظومة.

وقال محروس: «الصكوك الضريبية ستكون متاحة للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية، سواء كان شخصًا أو شركة، وكذلك الشركات المقامة في المناطق الحرة».

وشدد على أن امتلاك ملف ضريبي لدى مصلحة الضرائب يعد شرطًا للاستفادة من الصكوك، موضحًا أن غير المسجلين لدى المصلحة لن يكونوا ضمن الفئات المستفيدة.

وأشار إلى أن عدد الممولين من الأفراد والشركات الذين يسددون الضرائب يبلغ نحو 5 ملايين ممول، مؤكدًا أن الصكوك تمثل ميزة تقدمها وزارة المالية في إطار تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي.

وأضاف أن فلسفة الصكوك تقوم على دعم الممول وتوفير أدوات جديدة تساعده على إدارة موارده والتزاماته المالية، مؤكدًا أن الممول هو المستفيد الأكبر من هذه الآلية.

رسالة طمأنة للممولين

ووجه مستشار رئيس مصلحة الضرائب رسالة إلى الممولين والمستثمرين الذين لديهم مخاوف بشأن الصكوك الضريبية، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على تعزيز الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال.

وقال: «بقول للناس اللي خايفة بقولهم متخافوش، مصلحة الضرائب مع وزارة المالية فاتحين صفحة مع المستثمرين منذ 3 سنوات، فبقولهم متخافوش».