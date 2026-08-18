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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار الضرائب: الرقمنة تستهدف تطوير العمل وتعزيز الشفافية

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمود محسن

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء منظومة ضريبية رقمية متكاملة، في إطار توجه عام يستهدف الاستغناء تدريجيًا عن الإجراءات الورقية والاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مراحل العمل الضريبي.

وقال رجب محروس، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مسار التحول الرقمي بدأ بتطبيق منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، ثم توسع ليشمل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إلى جانب إتاحة عمليات الفحص وسداد المستحقات الضريبية من خلال الأنظمة الرقمية، بما يسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءتها وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.

وتابع أن تطوير المنظومة الضريبية يأتي ضمن عملية تحول رقمي أوسع تشهدها مؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تحديث الإجراءات، وإنما يمتد إلى تحسين إدارة الموارد ورفع مستوى الخدمات المقدمة للممولين وتعزيز الالتزام الضريبي.

أصحاب الأنشطة الاقتصادية

وأشار إلى أن الضرائب تعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الخزانة العامة للدولة، حيث تسهم حصيلتها في تمويل مختلف أوجه الإنفاق العام، موضحًا أن ما يدفعه المواطنون وأصحاب الأنشطة الاقتصادية يعود إليهم في صورة خدمات ومشروعات تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها المدارس والمستشفيات وشبكات الطرق والمشروعات القومية.

رجب محروس مصلحة الضرائب منظومة ضريبية الإجراءات الورقية العمل الضريبي

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