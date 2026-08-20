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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي توسان 2027 .. طراز جديد مُتعدّد الاستخدامات | شاهد

هيونداي توسان موديل 2027
هيونداي توسان موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي توسان موديل 2027، وتنتمي توسان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر حاليا في جيلها الخامس، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا RAV4، وهوندا CR-V .

هيونداي توسان موديل 2027

أبعاد هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

تأتى سيارة هيونداي توسان موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4700 مم، وعرض 1905 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2785 مم .

مواصفات هيونداي توسان موديل 2027

زودت سيارة هيونداي توسان موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شريط إضاءة LED ممتد بعرض الواجهة مع أضواء نهارية رأسية وصداد صندوقي، بينما تميزت الخلفية بشريط إضاءة ناعم ومصابيح رأسية رفيعة، وبها لمسات هجومية وحماية مضاعفة للصدامات وأقواس العجلات.

هيونداي توسان موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي توسان موديل 2027 بها، شاشة ترفيه Tablet Pleos واستغنت هيونداي عن الشاشات المزدوجة المنحنية السابقة لصالح شاشة رقمية مركزية موحدة تشبه اللوح الذكي تعتمد نظام Pleos الترفيهي المطور، وبها لوحة عدادات رفيعة أمام السائق مع عجلة قيادة رباعية الأضلع بتصميم عصري (Squircle)، وبها شواحن لاسلكية مزدوجة وإضاءة محيطية واسعة، وتم تمديد السقف وقاعدة العجلات عن زيادة مساحة الرأس لركاب الصف الثاني بمقدار 29 مم .

محرك هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

ومن المتوقع ان تأتي سيارة هيونداي توسان موديل 2027 بمحرك 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

هيونداي توسان موديل 2027

تأسست هيونداي موتور في كوريا الجنوبية عام 1967 على يد تشونج جو يونج، وبدأت الشركة رحلتها بالتعاون مع فورد لإنتاج السيارات، وأطلقت أول سيارة مستقلة لها "بوني" في عام 1975، وتطورت الشركة لكي تصبح اليوم ثالث أكبر مصنع للسيارات في العالم.

شركة هيونداي هيونداي توسان موديل 2027 أبعاد هيونداي توسان موديل 2027 مواصفات هيونداي توسان توسان موديل 2027 محرك هيونداي توسان نظام Pleos هيونداي توسان هوندا CR V تويوتا RAV4 Squircle

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