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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2027 سيدان في مصر

سيارات جديدة 2027 في مصر
سيارات جديدة 2027 في مصر
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و  2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيري أريزو 5، ونيسان صني، وإم جي 5، وبايك يو 5 بلس ، وبروتون ساجا .

بروتون ساجا موديل 2027

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وبها خزان وقود 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بروتون ساجا موديل 2027

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 685 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2027

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 835 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2027

قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تصل إلي 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2027

تبدأ أسعار سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 من 740 ألف جنيه وتصل إلي 815 ألف جنيه .

ام جى 5 موديل 2026

عزم دوران سيارة ام جى 5 موديل 2026 يصل إلي 150 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 874 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

بايك يو 5 بلس موديل 2026

خزان وقود سعة 48 لتر، ومحرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك يو 5 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري تكنولوجيا حديثة صناعة السيارات بروتون ساجا موديل 2027 نيسان صنى موديل 2027 نيسان صنى شيرى اريزو 5 شيرى اريزو 5 موديل 2027 ام جى 5 موديل 2026 ام جى 5 بايك يو 5 بلس موديل 2026

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