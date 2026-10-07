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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منغوليا تشدد الرقابة على حدودها مع روسيا وسط مخاوف من «الطاعون» في سيبيريا

رقابة صارمة في منغوليا بسبب الطاعون
رقابة صارمة في منغوليا بسبب الطاعون

شددت منغوليا إجراءات الرقابة الصحية والوبائية على حدودها مع روسيا، في ظل تصاعد المخاوف الإقليمية عقب وفاة موظفة شابة في معهد متخصص بأبحاث الطاعون في منطقة إيركوتسك بسيبيريا، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال ارتباط الوفاة بالطاعون الرئوي، بينما تؤكد السلطات الروسية حتى الآن عدم وجود حالات طاعون مؤكدة.

وتعود الواقعة إلى وفاة داريا شيبيلوفا، البالغة من العمر 28 عامًا، والتي كانت تعمل في معهد إيركوتسك لأبحاث مكافحة الطاعون، في 2 أكتوبر الجاري، بعد إصابتها بمرض تنفسي حاد. وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية «روس بوتريب نادزور» أن سبب الوفاة هو «التهاب رئوي غير محدد السبب»، مشيرة إلى أن الفحوصات لم تكشف عن كائنات دقيقة مرتبطة بعملها المهني.

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا، خصوصًا بعدما خضع نحو 200 شخص ممن خالطوا المتوفاة للمراقبة الطبية، في إطار إجراءات احترازية، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن روسيا أبلغتها بعدم تسجيل حالات طاعون في إيركوتسك، وأن الأشخاص المخالطين لم تظهر عليهم أعراض، مع استمرار المنظمة في طلب معلومات إضافية من موسكو.

وتأتي التحركات على خلفية حساسية الوضع الوبائي في المناطق الحدودية؛ إذ أعلنت السلطات الروسية في سبتمبر الماضي ارتفاع النشاط الوبائي لبؤرة طبيعية للطاعون على الحدود الروسية-المنغولية، مع استمرار أعمال المراقبة والوقاية والتطعيم وفق الاحتياجات الوبائية.

وفي الوقت نفسه، شددت عدة دول مجاورة لروسيا، بينها كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، إجراءات الرقابة الصحية في المنافذ الحدودية، مع فحص المسافرين ووسائل النقل وتعزيز جاهزية الأجهزة المختصة.

ورغم الإجراءات الاحترازية، لا تشير المعطيات المتاحة حتى الآن إلى تفشٍ مؤكد للطاعون في سيبيريا، فيما تصنف منظمة الصحة العالمية المخاطر العامة على السكان بأنها منخفضة، وتواصل متابعة التحقيقات الروسية بشأن ملابسات وفاة موظفة المعهد. 

منغوليا روسيا الطاعون سيبيريا السلطات الروسية

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