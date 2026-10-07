روسيا: لا خطط حاليًا لتنسيق ثلاثي بشأن أوكرانيا وتتابع بقلق توترات الخليج

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم /الأربعاء/ ، عدم وجود خطط حاليًا لإجراء اتصالات في إطار التنسيق الروسي الأمريكي الأوكراني، مشددًا في الوقت نفسه على انفتاح موسكو على مثل هذه الاتصالات، موضحًا أن الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا لم تتوقف.

وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة تؤدي دورًا محوريًا في التأثير على كييف والأوروبيين، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو بحثا، خلال لقائهما في 23 سبتمبر الماضي، سبل حل الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تتابع بقلق بالغ التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية، وضمان أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية بالمنطقة.

وفي الشأن الأمني، أكد بيسكوف أن روسيا تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها الاستراتيجي، مجددًا انفتاح موسكو على الحوار وحل المشكلات عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال بيسكوف أن موعد أي محادثة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لم يُتفق عليه نهائيًا، مع إمكانية الاتفاق عليه سريعًا في حال طرح المبادرة.