إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية

شهدت المنطقة الصناعية بالعين السخنة بمحافظة السويس مراسم وضع حجر الأساس لمصنع جيا مصر للمنتجات الصحية في خطوة جديدة تعكس استمرار التوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزز من مكانة السويس كمركز صناعي ولوجستي واستثماري واعد

وحضر مراسم وضع حجر الأساس اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، يرافقه المهندس مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوان شيانغوي نائب رئيس شركة Joyalways وتساو هوي المدير التنفيذي لشركة تيدا السويس، ووي نا، مساعد المدير التنفيذي لشركة تيدا السويس إلى جانب عدد من ممثلي شركة جيا مصر للمنتجات الصحية والقيادات والمسؤولين

محافظ السويس: جيا مصر إضافة جديدة لمسيرة التنمية الصناعية

وأكد اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس أن إقامة مشروع جيا مصر على أرض المحافظة تعكس الثقة المتزايدة في المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها السويس خاصة موقعها الجغرافي المتميز وتطور البنية الأساسية والمناطق الصناعية فضلا عن قربها من الموانئ وشبكات النقل والأسواق المحلية والإقليمية

ورحب محافظ السويس بوضع حجر الأساس للمشروع، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم للمستثمرين الجادين والعمل على تذليل أي معوقات أمام المشروعات الاستثمارية، بما يساعد على سرعة دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة

دعم الاستثمارات الصناعية في العين السخنة

وأشاد محافظ السويس بجهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات ودعم المشروعات الصناعية مؤكدا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي واستثماري على المستوى العالمي

وأشار إلى أن إقامة كل مشروع جديد على أرض السويس تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التنمية، وخلق فرص للعمل والإنتاج معربا عن تطلعه إلى اكتمال مشروع جيا مصر وبدء التشغيل والإنتاج خلال الفترة المقبلة، واستمرار تدفق الاستثمارات الصناعية الجديدة إلى المحافظة

وفي ختام كلمته وجه محافظ السويس الشكر لكل من ساهم في خروج المشروع إلى النور متمنيا لشركة جيا مصر للمنتجات الصحية التوفيق والنجاح وأن يمثل المصنع بداية جديدة للتوسع والإنتاج ودعم مسيرة التنمية الصناعية والاستثمارية بمحافظة السويس.



