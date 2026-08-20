قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة.. 5 ملايين يورو تنتظر الأهلي
حماية شواطئ مصر بالقانون .. حظر البناء وتغيير طبيعة الساحل وعقوبات تصل للحبس
اتصوّر في مصر | طرح الإعلان الرسمي لمسلسل High Value Target: Debriefing The President
إطلاق قوافل صحية ضخمة في مصانع وشركات الغربية لرعاية العاملين | صور
قنا تتجهّز لإنشاء وحدات تغير المناخ لتعافي إنتاجية المزارعين أمام الحر الشديد
حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني
موعد عودة حديقة الحيوان يقترب .. هل تفتح أبوابها نهاية 2026؟
إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية
أفشة يلتقي رافينيا وجافي بعد مباراة الأهلي وبرشلونة في لقطة مميزة
قطع المياه 6 ساعات بمنطقة ترعة الإخلاص غداً
الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط
الجيش الأمريكي : غيرنا مسار 67 سفينة وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية

محافظ السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع «جيا مصر» بالعين السخنة لدعم التنمية الصناعية والاستثمارية
محافظ السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع «جيا مصر» بالعين السخنة لدعم التنمية الصناعية والاستثمارية
محمد ثروت

شهدت المنطقة الصناعية بالعين السخنة بمحافظة السويس مراسم وضع حجر الأساس لمصنع جيا مصر للمنتجات الصحية في خطوة جديدة تعكس استمرار التوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزز من مكانة السويس كمركز صناعي ولوجستي واستثماري واعد 

وحضر مراسم وضع حجر الأساس اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، يرافقه المهندس مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوان شيانغوي نائب رئيس شركة Joyalways وتساو هوي المدير التنفيذي لشركة تيدا السويس، ووي نا، مساعد المدير التنفيذي لشركة تيدا السويس  إلى جانب عدد من ممثلي شركة جيا مصر للمنتجات الصحية  والقيادات والمسؤولين 

محافظ السويس: جيا مصر إضافة جديدة لمسيرة التنمية الصناعية

وأكد اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس أن إقامة مشروع  جيا مصر على أرض المحافظة تعكس الثقة المتزايدة في المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها السويس خاصة موقعها الجغرافي المتميز وتطور البنية الأساسية والمناطق الصناعية فضلا عن قربها من الموانئ وشبكات النقل والأسواق المحلية والإقليمية 

ورحب محافظ السويس بوضع حجر الأساس للمشروع، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم للمستثمرين الجادين والعمل على تذليل أي معوقات أمام المشروعات الاستثمارية، بما يساعد على سرعة دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة 

دعم الاستثمارات الصناعية في العين السخنة

وأشاد محافظ السويس بجهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات ودعم المشروعات الصناعية مؤكدا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي واستثماري على المستوى العالمي 

وأشار إلى أن إقامة كل مشروع جديد على أرض السويس تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التنمية، وخلق فرص للعمل والإنتاج معربا عن تطلعه إلى اكتمال مشروع جيا مصر وبدء التشغيل والإنتاج خلال الفترة المقبلة، واستمرار تدفق الاستثمارات الصناعية الجديدة إلى المحافظة 

وفي ختام كلمته  وجه محافظ السويس الشكر لكل من ساهم في خروج المشروع إلى النور متمنيا لشركة  جيا مصر للمنتجات الصحية  التوفيق والنجاح وأن يمثل المصنع بداية جديدة للتوسع والإنتاج ودعم مسيرة التنمية الصناعية والاستثمارية بمحافظة السويس.


 

السويس محافظة السويس العين السخنة المنطقة الاقتصادية فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

ترشيحاتنا

سرقة الكهرباء

عقوبات مشددة لسارقي الكهرباء.. الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه

أسعار الفائدة

برلماني : قرار البنك المركزى بتثبيت الفائدة يعكس قراءة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية

حزب الوعي

الوعي يختتم النسخة الأولى من نموذج محاكاة المجلس القومي لحقوق الإنسان

بالصور

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد