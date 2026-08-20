قبل حفله في رأس البر.. محمد رمضان للجمهور: سلامة البنات مسئوليتكم

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى جمهوره قبل ساعات من حفله المرتقب الليلة في رأس البر، متمنيًا للحاضرين قضاء وقت ممتع والاستمتاع بالأجواء الموسيقية.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «تمنياتي لجميع حضور حفلتي الليلة قضاء وقت ممتع وطاقة موسيقية تشبعكم وتبسطكم، وبوعدكم بحفلة تليق بكم».

وحرص رمضان على توجيه رسالة خاصة إلى الشباب، مطالبًا إياهم بالمساهمة في الحفاظ على سلامة الفتيات والأطفال وكبار السن، خاصة مع احتمالية التكدس والزحام خلال الحفل.

وأضاف: «رسالتي للشباب مسؤوليتكم معانا هي الحفاظ على سلامة البنات والأطفال والكبار في السن من التكدس والزحام بقدر المستطاع».

واختتم محمد رمضان رسالته لجمهوره قائلًا: «وثقة في الله الليلة أقوى حفلة في الوطن العربي»، معربًا عن حماسه للقاء جمهوره وتقديم حفل يليق بهم.