منى الشاذلي تحسم الجدل بشأن استضافة محمد رمضان والسيدة المسنة

كشفت الإعلامية منى الشاذلي حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت استضافتها الفنان محمد رمضان والسيدة المسنة التي ظهرت خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي، في برنامج «معكم منى الشاذلي».

ونفت منى الشاذلي صحة هذه الصور، مؤكدة أنها مفبركة ومصممة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشاركت الإعلامية الصورة المتداولة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وعلقت قائلة: «ماتصدقش كل حاجة تشوفها أو تقرأها»، في إشارة إلى الصور والأخبار التي زعمت استضافتها لمحمد رمضان والسيدة المسنة في برنامج «معكم».

وكانت السيدة المسنة قد لفتت الأنظار خلال حفل محمد رمضان الأخير في الساحل الشمالي، بعدما ظهرت وسط الجمهور وهي تحاول الوصول إلى الفنان والتسليم عليه، مرتدية ملابس بسيطة بطابع ريفي، فيما ساعدها أفراد الأمن على عبور الحواجز والوصول إلى منطقة قريبة من المسرح.

وبعد انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بالسيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون صورًا تزعم ظهورها داخل استوديو برنامج «معكم منى الشاذلي» برفقة محمد رمضان ومنى الشاذلي، إلى جانب أخبار تشير إلى استعداد الإعلامية لاستضافتها في البرنامج.

إلا أن الصور المتداولة اتضح أنها غير حقيقية ومولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما حسمته منى الشاذلي بتأكيدها أن ما يتم تداوله بشأن استضافتها لمحمد رمضان والسيدة المسنة غير صحيح.