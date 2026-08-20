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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي تخطف الأنظار بلوك صيفي جريء

ليلى علوي
ليلى علوي
يارا أمين

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور ظهرت خلالها بإطلالتين مختلفتين تزامنًا مع أجواء الصيف.

ونشرت ليلى علوي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وظهرت في الإطلالة الأولى بطقم باللون الأصفر الفاتح، تميز بتفاصيل من الدانتيل والتطريزات والشرائط المتدلية، إلى جانب أكمام واسعة وحزام من الخيوط والشرابات عند الخصر. وأكملت اللوك بقبعة من القش وحقيبة كبيرة ذات نقشة مميزة، مع إكسسوارات باللون الأحمر أضفت لمسة من الحيوية على إطلالتها.

وفي الإطلالة الثانية، اختارت ليلى علوي فستانًا أسود قصيرًا بتصميم أنيق وكتف مكشوف، وزُين بتفاصيل ثلاثية الأبعاد على هيئة ورود سوداء، ونسقت معه نظارة شمسية سوداء وحقيبة باللون البرتقالي الزاهي، لتظهر بإطلالة صيفية عصرية وجريئة.

وعلقت ليلى علوي على الصور قائلة: «لا يمكن للصيف أن يكون أروع من ذلك.. ومع ذلك، فهو يزداد روعة بطريقة ما».

وحرصت الفنانة في إطلالتيها على تنسيق الإكسسوارات بما يتناسب مع كل لوك، لتجمع بين الطابع البوهيمي الناعم والأسلوب العصري الجريء، وسط تفاعل واسع من متابعيها.

وتنوعت تعليقات الجمهور على الصور، ومن بينها: «الجمال والشياكة»، و«أحلى وأرقى فنانة بالدنيا»، و«جميلة الجميلات»، و«الأسود عليكي خطير»، و«ست الكل»، و«أجمل ست في تاريخ مصر»، و«أجمل ممثلة في تاريخ مصر».

آخر أعمال ليلى علوي

وكانت آخر أعمال ليلى علوي فيلم «ابن مين فيهم؟»، الذي تدور أحداثه حول «رشدي»، رجل الأعمال المستهتر، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثًا ضخمًا، لكن بشرط أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة.

وتدخل المحامية «ماجدة» إلى حياة رشدي، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات، في محاولة لكشف الحقيقة والإجابة عن السؤال الذي يحمله عنوان الفيلم: «ابن مين فيهم؟».

والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، وبطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، إلى جانب عدد من النجوم الذين يظهرون تباعًا خلال الأحداث، بينهم الفنانة هالة فاخر في ظهور خاص، وضيوف الشرف شيماء سيف، ودينا محسن «ويزو»، ورانيا يوسف، وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة، وزينة منصور، وداليا العمري

آخر أعمال ليلى علوي فيلم «ابن مين فيهم» ليلى علوي الفنانة ليلى علوي إطلالة ليلى علوي

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