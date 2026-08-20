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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: سنواصل دعم أوكرانيا حتى يأتي بوتين إلى طاولة المفاوضات

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

قال ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إنّ أوكرانيا تمتلك الحق الكامل في الدفاع عن نفسها، مؤكداً أن المملكة المتحدة وقفت إلى جانبها منذ بداية الحرب.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه زار أوكرانيا 4 مرات خلال السنوات الأربع الماضية، وشاهد بنفسه حجم الدمار الذي لحق بها، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا.

وأوضح أن التطورات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تتصل بصورة مباشرة بمنطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن إيران زودت روسيا بالطائرات المسيرة وتكنولوجيا المسيرات لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وأشار إلى أن أوكرانيا دعمت شركاء في مختلف أنحاء المنطقة في التصدي للهجمات الإيرانية التي استهدفتهم واستهدفت مصالحهم، معتبراً أن ذلك يبعث برسالة قوية للغاية.

وأكد دوتي أن المملكة المتحدة تريد التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، لكنها ستواصل الوقوف إلى جانب كييف بحزم إلى أن يأتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات.

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