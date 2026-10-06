الداخلية السورية: القبض على الذراع التنفيذية لـ«داعش» في حمص خلال عملية بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على أحد أبرز العناصر المرتبطة بتنظيم «داعش» في محافظة حمص، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها الأجهزة المختصة في ريف دمشق، في إطار التحركات المستمرة لملاحقة خلايا التنظيم والعناصر المتورطة في أنشطة إرهابية.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية لتحركات العنصر المستهدف، الذي وصفته بأنه يمثل الذراع التنفيذية لتنظيم «داعش» في حمص، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه.

وتواصل الأجهزة الأمنية السورية عملياتها ضد خلايا التنظيم في عدد من المحافظات، بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، حيث أسفرت عمليات سابقة عن توقيف قيادات وعناصر في خلايا مرتبطة بـ«داعش» وضبط أسلحة وذخائر ومواد متفجرة.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، تفكيك خلية تابعة للتنظيم امتدت أنشطتها إلى محافظات الرقة وحلب وإدلب وحمص، مشيرة إلى توقيف أربعة من قيادات الخلية وعدد من عناصرها، إلى جانب ضبط مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ هجمات.

وتأتي العملية الأخيرة في ظل تكثيف السلطات السورية جهودها الأمنية لمواجهة نشاط خلايا «داعش»، التي لا تزال تنشط في مناطق متفرقة من البلاد، وتسعى الأجهزة المختصة إلى إحباط تحركاتها قبل تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين أو المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ عمليات أمنية أسفرت عن توقيف عدد من العناصر البارزة في التنظيم، من بينهم قيادات عسكرية، في إطار حملات تستهدف تفكيك شبكاته وخلايا الدعم التابعة له في عدة مناطق سورية، فقا لموقع يورونيوز.

وتؤكد التطورات استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا، رغم العمليات المتلاحقة ضد التنظيم، في وقت تركز فيه السلطات على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتكثيف العمل الاستخباراتي لملاحقة العناصر المرتبطة بالجماعات المسلحة.