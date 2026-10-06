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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: بوتين يلتقي بزشكيان في تركمانستان الجمعة

بوتين
بوتين
القسم الخارجي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، في تركمانستان، على هامش مشاركتهما في عدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية.

ويأتي اللقاء المرتقب بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في منطقة «أفازا» السياحية بتركمانستان، والمقرر عقده يوم الجمعة 9 أكتوبر. وأكدت السلطات التركمانية أن بوتين سيشارك في الاجتماع، إلى جانب قمة بيئية لدول بحر قزوين. 

ويكتسب الاجتماع بين الرئيسين الروسي والإيراني أهمية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ولا سيما الملفات المرتبطة بالوضع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين موسكو وطهران.

وتجمع روسيا وإيران علاقات استراتيجية وثيقة، في ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان في عام 2025، والتي تستهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها الاقتصاد والطاقة والدفاع. 

ومن المنتظر أن تتيح المحادثات بين بوتين وبزشكيان فرصة لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب الملفات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت طهران قد رحبت في وقت سابق بإمكانية عقد لقاء بين الرئيسين في تركمانستان، مشيرة إلى أن الاجتماع يمكن أن يتناول جدول الأعمال الثنائي والتطورات الإقليمية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن السفير الإيراني لدى عشق آباد. 

ويأتي اللقاء في وقت تواصل فيه موسكو وطهران تنسيق مواقفهما بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية، بينما تؤكد روسيا أهمية التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

ومن المقرر أن تستضيف منطقة أفازا خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الاجتماعات الدولية، تشمل اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، واجتماع رؤساء دول الرابطة، إلى جانب فعاليات تتعلق بالتعاون الإقليمي وقضايا بحر قزوين.
 

تركمانستان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسعود بزشكيان أفازا السلطات التركمانية

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