رئيس هيئة الأركان الأردنى يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي تعزيز التعاون المشترك

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية والعسكرية فليت وايت، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره وتعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية.

وذكر القوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن اللقاء، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والسفير الأمريكي لدى الأردن، تناول عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.

وأشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن الإقليمي.

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