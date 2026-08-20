الأهلي يكشف موعد جراحة يوسف بلعمري في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي

كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن موعد خضوع المغربي يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لجراحة الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح جاب الله أن بلعمري سيخضع يوم 27 أغسطس الجاري لمنظار جراحي لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، وذلك تحت إشراف الجراح الألماني كريستيان برال، في أحد مستشفيات مدينة ميونيخ الألمانية.

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب قد أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليقرر الجهاز الطبي للأهلي سفره إلى ألمانيا لإجراء الجراحة تحت إشراف الطبيب المتخصص.

ومن المقرر أن يرافق بلعمري خلال رحلة السفر إلى ألمانيا الدكتور علاء مأمون، نائب رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، لمتابعة حالته والإجراءات الطبية الخاصة بالعملية.

ويبدأ اللاعب بعد الجراحة برنامجًا تأهيليًا وفقًا لحالته الطبية، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب بعد استكمال مراحل العلاج والتأهيل بصورة كاملة.

وكانت إصابة بلعمري قد شكلت ضربة قوية للأهلي، خاصة مع بداية الموسم الجديد، في ظل اعتماد الجهاز الفني على اللاعب ضمن حساباته خلال الفترة المقبلة.