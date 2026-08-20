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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي طلبة: الزمالك يواجه تحديات أكبر من الموسم الماضي

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن بداية نادي الزمالك للموسم الجديد تختلف بشكل كبير عن انطلاقة الفريق في الموسم الماضي، مشيرًا إلى وجود عدة عوامل قد تؤثر على استعدادات الفريق قبل انطلاق المنافسات.

وقال مجدي طلبة في تصريحات له: «بدايات الزمالك مختلفة كليًا وجزئيًا عن السنة اللي فاتت، مع استمرار نفس مشكلة القيد».

وأوضح أن الزمالك في الموسم الماضي استفاد من فترة إعداد أكثر تنظيمًا، خاصة بعد وضع منظومة عمل واضحة بالتعاون مع المدير الرياضي، وهو ما انعكس على استعدادات الفريق.

وأضاف: «السنة اللي فاتت حضرت نفسك كويس مع المدير الرياضي، وحطيت السيستم واشتغلت، وكان جديد ومشي بيه».

وأشار طلبة إلى أن فترة الإعداد للموسم الحالي قد تمثل تحديًا للزمالك، خاصة بعدما بدأت عقب نهاية الموسم بفترة طويلة، قائلًا: «فترة الإعداد السنة دي بدأت بعد نهاية الدوري بأكثر من 75 يوم، هتفرق جدًا بدنيًا وفنيًا».

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى أزمة المستحقات المالية داخل الفريق، مؤكدًا أنها قد تؤثر على تركيز بعض اللاعبين، إلى جانب استمرار أزمة القيد التي تفرض على الزمالك الاعتماد على عدد من عناصر الموسم الماضي.

واختتم مجدي طلبة حديثه بالإشارة إلى حالة عدم الاستقرار التي أحاطت بموقف المدير الفني، موضحًا أن التساؤلات حول استمراره من عدمه تسببت في حالة من التشويش خلال فترة الإعداد.

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مجدي طلبة: الزمالك يواجه تحديات أكبر من الموسم الماضي

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