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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حملات التوعوية للطلاب بداية مهمة لتغيير السلوكيات الصحية

الأطفال
الأطفال
البهى عمرو

أكدت داليا الحزاوي، الخبير التربوي ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن الحملات التوعوية الموجهة للأطفال تمثل خطوة مهمة لتغيير السلوكيات الصحية، مشيرة إلى أن المدرسة يجب أن تكون نقطة البداية، خاصة أن الطلاب يقضون فيها ساعات طويلة خلال اليوم الدراسي، ما يجعلها بيئة مؤثرة في تشكيل عاداتهم وسلوكياتهم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن نجاح دور المدرسة في نشر الوعي الصحي يتطلب تعاون الأسرة باعتبارها شريكًا أساسيًا في استكمال التغيير واستمراره، موضحة أن التوعية بالتغذية السليمة يجب أن تتزامن مع توفير بيئة مدرسية داعمة، من خلال تقديم اختيارات صحية داخل المقاصف المدرسية والابتعاد عن الأغذية والمشروبات غير الصحية التي تحتوي على ألوان صناعية.

وشددت على أهمية تخصيص وقت حقيقي لممارسة الرياضة داخل المدارس، مع توفير أنشطة رياضية متنوعة تتيح لكل طالب اختيار النشاط المناسب له، إلى جانب مواجهة التنمر والعنف وتشجيع السلوكيات الإيجابية.

واقترحت تفعيل فكرة «لوحة الشرف»، على أن تشمل التميز السلوكي إلى جانب التفوق الدراسي، بحيث يتم تكريم الطالب الملتزم باحترام المدرسة والمعلمين والإداريين والتعاون مع زملائه.

صدى البلد الوعي الصحي التغذية الرياضة

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