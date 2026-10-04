هل يحتاج طفلك إلى جرعتين من تطعيم الإنفلونزا؟.. فاكسيرا توضح

كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، الفئات التي تحتاج إلى الحصول على جرعتين من تطعيم الإنفلونزا، موضحةً أن التطعيم يُعطى عادةً بجرعة واحدة سنويًا، بينما يحتاج بعض الأطفال إلى جرعتين وفقًا لتاريخهم التطعيمي السابق.

الأطفال الذين يحتاجون إلى جرعتين من تطعيم الإنفلونزا

وأشارت فاكسيرا، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الأطفال أقل من 9 سنوات يحتاجون إلى جرعتين من تطعيم الإنفلونزا إذا لم يسبق لهم الحصول على جرعتين من اللقاح طوال حياتهم، حتى لو تم الحصول عليهما خلال موسمين مختلفين.

وأضافت الشركة، أن الأطفال أقل من 9 سنوات يحتاجون كذلك إلى جرعتين من التطعيم إذا كانت الأم لا تتذكر ما إذا كان الطفل قد حصل على اللقاح من قبل أم لا.

وأكدت فاكسيرا ، على أهمية معرفة التاريخ التطعيمي للطفل، خاصةً للأطفال دون سن 9 سنوات، لتحديد عدد الجرعات المطلوبة من تطعيم الإنفلونزا.

توقف العمل بمركز تطعيمات فاكسيرا في الشروق

وفي سياق آخر، أعلنت مراكز تطعيمات فاكسيرا استمرار توقف العمل مؤقتًا بمركز التطعيمات التابع لها في مستشفى نور الشروق بمدينة الشروق، بسبب عدم الانتهاء من أعمال الصيانة بالفرع.

وأوضحت مراكز تطعيمات فاكسيرا، في تنويه للمواطنين، أن العمل بالمركز سيظل متوقفًا مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل بمركز التطعيمات فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مطالبةً المواطنين بتفهم استمرار توقف الخدمة بشكل مؤقت.