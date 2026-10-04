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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"المصل واللقاح": الخريف أسوأ من الشتاء في العدوى الفيروسية.. اللقاحات تحمي من مضاعفات الإنفلونزا

"المصل واللقاح": الخريف أسوأ من الشتاء في العدوى الفيروسية.. اللقاحات تحمي من مضاعفات الإنفلونزا
"المصل واللقاح": الخريف أسوأ من الشتاء في العدوى الفيروسية.. اللقاحات تحمي من مضاعفات الإنفلونزا
شيماء جمال

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن فصل الخريف أسوأ من الشتاء فيما يتعلق بالعدوى الفيروسية والفيروسات التنفسية.

وأوضح "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفيروسات تهاجم الإنسان نتيجة التغيرات الجوية، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا تعد من أشرس أنواع العدوى الفيروسية والتنفسية، مؤكدًا أهمية الحصول على اللقاح الوقائي، خاصة مع بداية الشتاء وقبل انتشار العدوى التنفسية، مضيفًا أن اللقاحات تحمي من مضاعفات الإنفلونزا، ومتوفرة في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك هيئة المصل واللقاح.

ونوه أمجد الحداد بأن الإنفلونزا من أشرس أنواع العدوى الفيروسية، مشددًا على أهمية الحصول على اللقاح مع بداية فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن لقاح الإنفلونزا يحمي بنسبة 70% من العدوى، موضحًا أن اللقاح المعتمد هو لقاح واحد متوفر في المصل واللقاح ومراكز وزارة الصحة.

وأوضح أمجد الحداد أن اللقاح الثلاثي يوفر حماية ضد 3 فصائل من الفيروسات، بينما يوفر اللقاح الرباعي حماية ضد 4 فصائل، مشددًا على أن سعر لقاح الإنفلونزا يتراوح بين أسعار مختلفة، موضحًا أن سعر اللقاح الثلاثي يبلغ 320 جنيهًا، كما أشار إلى أن وزارة الصحة تدعم لقاحات الإنفلونزا في المراكز المعتمدة.

وأكد أمجد الحداد أن الأطفال تحت سن 6 أشهر لا يجوز لهم الحصول على اللقاح، موضحًا أن من يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة يجب عليه تأجيل الحصول على اللقاح حتى انتهاء عرض الحرارة، مشيرًا إلى أن الأمراض المناعية لا تمنع من الحصول على لقاح الإنفلونزا.

المصل واللقاح الشتاء العدوى الفيروسية اللقاحات الإنفلونزا

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