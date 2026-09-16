استشاري بالمصل واللقاح: لقاحات الأطفال أمنة وآثارها الجانبية نادرة الحدوث

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن اللقاحات التي يحصل عليها الأطفال أمنة للغاية وتمت تجربتها وآثارها الجانبية نادرة الحدوث، متابعا: لقاحات كورونا كانت استثنائية.

وأضاف الحداد خلال حواره على القناة الأولى، أن لقاحات كورونا ساهمت في حماية الملايين من البشر، وقللت الإصابة بالوباء الذي اجتاح العالم، متابعا: لقاح كورونا لديه أثار جانبية ولكنها نادرة الحدوث.

واسترسل: اللقاحات التي توفرها الدولة داخل الوحدات الصحية أجريت عليها كافة التجارب السريرية، مشيرا إلى أن اللقاحات التي توفرها الدولة بالمجان ضرورية لوقاية الطفل.

وشدد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على أهمية الحصول على لقاح المكورات الرئوية، لما له من تأثير على صحة الأطفال.