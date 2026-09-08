فيروس جديد بالصين.. المصل واللقاح تعلن مفاجأة.. فيديو

علق الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على ظهور بعض الفيروسات في الدول الخارجية، وتأثير ذلك على المواطنين في مصر.

وقال استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن هناك فيروسات ظهرت في الصين والأرجنتين، وأننا بعيدون كل البعد عن هذه الفيروسات.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن حمى الضنك منتشرة في الأرجنتين، وهي تنتقل عن طريق البعوض، وتظهر في الأماكن التي توجد بها مستنقعات.

فيروسًا جديدًا في الصين

وأشار إلى أن هناك فيروسًا جديدًا في الصين توصل إليه العلماء، وأننا بعيدون عن هذا الفيروس، وأنه في حالة اكتشاف أي فيروس، يتطور العلم ويتم الوصول إلى لقاح له.

وفي دراسة حالة جديدة، نشر الباحثون في الصين تفاصيل حول فيروس الأراضي الرطبة. تم تحديده لأول مرة في عام 2019، بعد إدخال مريض عضه علامة أثناء زيارته لحديقة الأراضي الرطبة في منغوليا الداخلية إلى المستشفى مع أعراض الحمى والصداع والقيء التي تطورت إلى خلل وظيفي في الأعضاء المتعددة.

قام الباحثون بتسلسل المواد الوراثية المستخرجة من عينة دم للعثور على الفيروس المسؤول عن المرض. وجدوا فيروسا غير معروف سابقا - وهو قريب من الفيروسات الأخرى التي تنتقل عن طريق القراد، بما في ذلك فيروس الحمى النزفية الخطيرة في القرم والكونغو، الذي يبلغ معدل وفياته 30٪. فيروس الأراضي الرطبة هو عضو في جنس فيروس أورثونايرو في عائلة نايروفيريداي.

ثم فحص فريق البحث مرضى آخرين من جميع أنحاء شمال شرق الصين الذين أصيبوا بحمى حادة في غضون شهر واحد من لدغة القراد. أدى ذلك إلى تحديد 17 حالة أخرى من الإصابة بفيروس الأراضي الرطبة - مما يؤكد أن الفيروس راسخ في المنطقة.

بعد ذلك، أجرى الفريق دراسة استقصائية بيئية واسعة النطاق لفهم مصدر فيروس الأراضي الرطبة.

نظروا إلى القراد، وكذلك الماشية والحيوانات البرية التي تعيش في المنطقة، حيث غالبا ما تلعب الحيوانات دورا مهما في انتشار مسببات الأمراض التي تنقلها القراد. وجدوا أن بعض الأغنام والخنازير والخيول مصابة، مما يشير إلى أن الماشية يمكن أن تكون خزانات لفيروس الأراضي الرطبة.

حتى الآن، تم العثور على فيروس الأراضي الرطبة فقط في شمال شرق الصين. ومع ذلك، فإن أنواع القراد المتورطة في نقلها لها توزيع أوسع بكثير في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، لذلك من المحتمل أن يكون الفيروس أكثر انتشارا بكثير.

يمكن أن تؤكد الدراسات الاستقصائية للقراد والماشية، وحتى المرضى الذين يعانون من الحمى غير المبررة، في أماكن أخرى في آسيا وأوروبا ذلك.