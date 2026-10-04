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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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درع الحماية الشتوي.. أماكن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية 2026 في مصر

تطعيم الانفلونزا
تطعيم الانفلونزا
خالد يوسف

مع بدء انخفاض درجات الحرارة، تعود الفيروسات التنفسية لتفرض سيطرتها مع كل موسم شتوي جديد، وهنا تصبح الوقاية سلاحنا الأول، لذا أعلنت وزارة الصحة و"فاكسيرا" رسمياً عن طرح جرعات لقاح الإنفلونزا الموسمية 2026 في كافة المحافظات، في خطوة تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن، الأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة، لضمان مناعة قوية تعيننا على عبور الشتاء بأمان وصحة ودون مضاعفات.

فعالية لقاح الإنفلونزا الموسمية

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الإنفلونزا الموسمية قد يتوافر في بعض وحدات ومراكز الوزارة، بالإضافة إلى عدد من الصيدليات والسلاسل الكبرى وفقًا للكميات المتاحة وعمليات التوريد.

لقاح الاتفلونزا

وأكدت الوزارة، أن لقاحات الإنفلونزا تتميز بفاعلية تمتد لأكثر من ستة أشهر، بما يساعد على توفير حماية مناسبة خلال موسم انتشار الفيروسات، مشددة على أهمية حصول الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على التطعيم من خلال المراكز المعتمدة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإسراع بالحصول على اللقاح للحفاظ على صحتهم وتعزيز المناعة المجتمعية خلال فصل الشتاء.


أماكن لقاح الإنفلونزا في مصر 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، التي توفر التطعيمات عبر عدد من المراكز التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية.


يأتي المركز الرئيسي لشركة فاكسيرا في 51 شارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، كما توفر الشركة أنواعًا مختلفة من لقاحات الإنفلونزا المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية، سواء اللقاح الثلاثي أو الرباعي، ومن إنتاج عدد من الشركات العالمية، من بينها المستحضرات الكورية وسانوفي الفرنسية وأبوت الأمريكية.


وأكدت الوزارة توفير كميات تتجاوز 300 ألف جرعة لتلبية احتياجات المواطنين، على أن يتم طرح اللقاحات تدريجيًا بداية من 1 سبتمبر 2026 من خلال 28 مركزًا تابعًا للمصل واللقاح منتشرة في عدد من المحافظات.


فروع فاكسيرا في القاهرة والجيزة

تشمل مراكز فاكسيرا في محافظة القاهرة عددًا من المواقع، بينها مركز مطار القاهرة بمبنى الركاب رقم (1) صالة السفر رقم (1)، ومركز الجزيرة في 3 شارع الجبلاية بجوار دار الأوبرا، ومركز مدينة نصر في 1 شارع حسن المأمون، بالإضافة إلى مركز التجمع الخامس بمنطقة النادي.

وتتوافر خدمات التطعيم في مستشفى نور الشروق بالمنطقة الخامسة في الحي الثامن، إلى جانب عدد من فروع الأندية، منها نادي الشمس، ونادي المعادي، ونادي الزهور بمدينة نصر والتجمع، ونادي الطيران، ونادي القطامية الرياضي بتروسبورت، فضلًا عن المراكز الطبية في الرحاب والتجمع الخامس ومصر الجديدة.


وفي محافظة الجيزة، تشمل أماكن التطعيم مركز داندي مول بالكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والنادي الأهلي بالشيخ زايد، ومركز 6 أكتوبر بمستشفى الوادي بجوار الحصري، إضافة إلى مركز إكسا الشيخ زايد في 17 شارع البستان.

أماكن لقاح الإنفلونزا في المحافظات

تتوافر مراكز لقاح الإنفلونزا في عدد من المحافظات، من بينها محافظة الإسكندرية عبر مركز وطنية مول بمنطقة لوران شارع شعراوي، ومحافظة كفر الشيخ من خلال مستشفى كفر الشيخ العام بشارع الجيش.

تطعيم الاتفلرتزا

وتشمل المراكز محافظة أسيوط عبر مستشفى السلام التخصصي بميدان تقسيم الحقوقيين، ومحافظة بني سويف من خلال فرع مستشفى بني سويف بجوار بنك الإمارات دبي الوطني، وفقًا لمواعيد العمل المحددة لكل مركز.

وتوفر هذه المراكز خدمة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للمواطنين وفقًا للجدول المعلن، مع اختلاف مواعيد استقبال الجمهور حسب كل فرع.

فعالية لقاح الإنفلونزا الموسمية درع الحماية الشتوي لقاح الإنفلونزا الموسمية 2026 خدمات التطعيم

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