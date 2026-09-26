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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التوك شو| رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف.. وتحديث عالمي للقاحات الإنفلونزا.. وأسباب تراجع صادرات مصر من الذهب

التوك شو| رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف.. وتحديث عالمي للقاحات الإنفلونزا.. وأسباب تراجع صادرات مصر من الذهب
التوك شو| رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف.. وتحديث عالمي للقاحات الإنفلونزا.. وأسباب تراجع صادرات مصر من الذهب
شيماء جمال

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، والتى تناولت العديد من القضايا نوضح أبرزها فيما يلى:

كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة وهي وش الخير عليا

أكد الفنان كريم فهمي، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز بالنسبة له "وش الخير" في مجال التمثيل.
وقال كريم فهمي في تصريحات تليفزيونية،: "ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة واشتغلت معها 3 أعمال حققوا نجاح كبير وكانوا نقطة تحول في حياتي الفنية".

استشاري حساسية ومناعة: تحديث عالمي للقاحات الإنفلونزا لمواجهة التحورات الشديدة
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إن هناك تحديثًا مستمرًا في الأحداث والقرارات داخل منظمة الصحة العالمية، بالتوازي مع تحديث عالمي تقوم به كل شركات اللقاحات على مستوى العالم.


وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن السلالات الفيروسية الموجودة حاليًا هي سلالات محدثة للتي تم التعامل معها ومواجهتها العام الماضي.

«السوق بيتلكك».. ماذا يحدث في الأسعار وسط الأزمات الخارجية؟

علق الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على تطورات الاقتصاد المصري وحركة الأسعار في الأسواق، في ظل تداعيات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، مستعرضًا تقريرًا تناول قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات الأحداث الخارجية.

الاقتصاد المصري

وقال عمرو أديب إن هناك تقارير أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تأثيرات الأزمة، مشيرًا إلى ما وصفه بالتوازن الذي شهده سوق العملة، ودور البنك المركزي المصري في التعامل مع التطورات الاقتصادية.

سكن لكل المصريين

«سكن لكل المصريين 9».. تفاصيل قيمة الإيجار والدعم حسب دخل الأسرة
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل نظام دعم الإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9» في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، موضحة قيمة الإيجار السوقية والمبلغ الذي يتحمله المواطن بعد تطبيق الدعم، وفقًا لمستوى الدخل الشهري للأسرة.

كل التحية والإعجاب.. أحمد موسى: رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء القى كلمة مصر امام الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  رئيس الوزراء تحدث عن أزمات الشرق الأوسط ورفض مصر القاطع لتفكيك الدول وانشاء ميليشيات ".

أحمد موسى

رسائل مصر من الأمم المتحدة.. أحمد موسى: الأمن المائي قضية وجودية لا تحتمل المساومة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق عبارات واضحة ورسائل قوية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”رئيس الوزراء تحدث عن سد الخراب الأثيوبي وأكد أن الأمن المائي قضية وجودية ولا تحتمل المساومة".

متحدث الوزراء: كلمة مصر بالأمم المتحدة قوية وشاملة لرسائل بالغة الأهمية
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت قوية وشاملة لرسائل بالغة الأهمية وُجهت إلى المجتمع الدولي.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن ركائز الكلمة شددت على أنه لاستعادة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف؛ فلا بد من تحقيق 3 ركائز رئيسية.

ترامب: إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز وفرضنا عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز وفرضنا عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال ترامب: "أرفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة".

الذهب

أسباب تراجع صادرات مصر من الذهب خلال 7 أشهر من 2026
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أسباب تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، موضحًا أن السوق المحلية استحوذت على جانب أكبر من المعروض، بالتزامن مع تأثير الاضطرابات الإقليمية على حركة الشحن والتصدير.

مفيدة شيحة تنتقد أداء المنتخب خلال مباراة أنجولا وتوجه رسالة مباشرة لـ حسام حسن

انتقدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم السبت، أداء المنتخب الوطني خلال مباراته أمام أنجولا، في مستهل مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2027، مؤكدة أن تغيير محمد صلاح لم يكن القرار الجيد خلال اللقاء.

وقالت مفيدة شيحة إن مباراة المنتخب الوطني أمام أنجولا لم تكن جيدة، مشيرة إلى أن قرار تغيير محمد صلاح لم يكن موفقًا من وجهة نظرها، خاصة في ظل القيمة الكبيرة التي يمثلها قائد المنتخب داخل الملعب.

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