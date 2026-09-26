متحدث الوزراء: كلمة مصر بالأمم المتحدة قوية وشاملة لرسائل بالغة الأهمية

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت قوية وشاملة لرسائل بالغة الأهمية وُجهت إلى المجتمع الدولي.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن ركائز الكلمة شددت على أنه لاستعادة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف؛ فلا بد من تحقيق 3 ركائز رئيسية.

وأشار إلى أن هذه الركائز تشمل إرساء العدالة في تمثيل الدول ضمن صنع القرار الدولي، وتكريس العدالة في تطبيق القانون الدولي، ضمان العدالة في توزيع فرص التنمية.

وخلال ترؤسه وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان جمهورية مصر العربية أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمدينة نيويورك.