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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل التشيك وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا
كرواتيا
إسلام مقلد

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي التشيك وكرواتيا التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب «إيدن أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل التشيك أمام كرواتيا

حراسة المرمى: هورنيتشيك.

خط الدفاع: فلاديمير تسوفال، هراناش، تشالوبك، سلما.

خط الوسط: تشيرف، شولتس، ساديليك، كارابيتس.

خط الهجوم: هولشيك، أمبروس.

تشكيل كرواتيا أمام التشيك

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، يوشكو جفارديول، ماريو فوشكوفيتش.

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريشيتش، بيتار سوتشيتش، لوكا سوتشيتش.

خط الهجوم: إيجور ماتانوفيتش، فرانيو إيفانوفيتش.

موعد مباراة التشيك وكرواتيا

تنطلق مباراة التشيك وكرواتيا في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب «إيدن أرينا».

وتنقل المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس HD 2».

ويتواجد منتخبا التشيك وكرواتيا ضمن المجموعة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب منتخبي إسبانيا وإنجلترا.

أبطال دوري الأمم الأوروبية

وشهدت النسخ الأربع الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية تتويج 3 منتخبات فقط، حيث حصد منتخب البرتغال اللقب مرتين، مقابل لقب لكل من فرنسا وإسبانيا.

وجاء سجل أبطال البطولة كالتالي:

2019: البرتغال تتوج باللقب على حساب هولندا بنتيجة 1-0.

2021: فرنسا تحصد اللقب على حساب إسبانيا بنتيجة 2-1.

2023: إسبانيا تتوج بالبطولة على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

2025: البرتغال تحصد اللقب للمرة الثانية على حساب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

التشيك وكرواتيا التشيك كرواتيا بطولة دوري الأمم الأوروبية

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