رسائل للعالم.. أحمد موسى: لغة الدبلوماسية التي كانت تتحدث بها مصر عن السد الإثيوبي «تغيرت»

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن اللغة الدبلوماسية التي كانت تتحدث بها مصر طيلة 15 عامًا فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي “لم تعد موجودة”، وحاليًا تبعث القاهرة رسائل للعالم كله.

وأكد، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي قال في تصريحات اليوم إن ترامب أكد للرئيس السيسي أنه سيجد حلا لأزمة السد.

وأوضح أن مصر لم تكن سببًا في أي أزمة عالمية، ولكنها تدفع فاتورة لكل ما يحدث، وتعمل على مواجهة الأزمات والتحديات منذ أزمة كورونا.

وواصل: "كنا طالعين طلعة كبيرة لحد ما جات أزمة كورونا، ودي مش بتاعتنا، ولكن دي أزمة على العالم كله، وعديناها، وبعدين دخلنا في حرب غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر لغاية النهاردة.

وأكمل مستغربًا: “إزاي شعب كامل هو أهل فلسطين عاوزين تهجروهم من الضفة وغزة؟، ولكن مصر رفضت وقالت ده خط أحمر، وما رضختش لحد؛ عشان عندنا قائد عظيم وهو الرئيس السيسي الذي لا يسمح لأي حد مهما كان يضغط على مصر، فهو يهمه سلامة وأمن شعبها”.

وأكد أحمد موسى، أن موقف مصر هو دولة فلسطينية موحدة من الضفة الغربية وقطاع غزة دون تقطيع.