بندفع التمن.. أحمد موسى: مش إحنا السبب في ارتفاع أسعار البترول عالميا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تكن سببًا في أي أزمة عالمية ولكن هي تدفع فاتورة لكل ما يحدث وتعمل على مواجهة الأزمات والتحديات منذ أزمة كورونا.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنا طالعين طلعة كبيرة لحد ما جات أزمة كورونا، ودي مش بتاعتنا ولكن دي أزمة على العالم كله وعديناها وبعدين دخلنا في حرب غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر لغاية النهاردة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" واستكمل مستغربًا: إزاي شعب كامل هو أهل فلسطين عاوزين تهجروهم من الضفة وغزة، ولكن مصر رفضت وقالت ده خط أحمر ومرضختش لحد عشان عندنا قائد عظيم وهو الرئيس السيسي الذي لا يسمح لأي حد مهما كان يضغط على مصر ويهمه سلامة وأمن شعبها.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إحنا بندفع تمن ارتفاع أسعار البترول والشحن عالميا ومش إحنا السبب في ده والدولة بتدفع فاتورة ما يحدث في العالم من أزمات ".

وتابع أحمد موسى: «فخور جدًا بكلمة الدكتور مدبولي، أقوى كلمة كانت في الجمعية العامة للأمم المتحدة من مصر، كل كلام الدكتور مصطفى مدبولي هي رسائل من الرئيس السيسي».

وقال أحمد موسى: «كلمة مصطفى مدبولي هي الأقوى أمام الأمم المتحدة ونقلت رسائل الرئيس السيسي بمنتهى القوة، لن نسمح أبدًا أن أي حد يستخدم قضية الأمن المائي في المساومة، الدكتور مدبولي موجود بدلًا من الرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة