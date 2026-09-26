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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انطلاق العملية الانتخابية والقوائم المرشحة للمجلس التشريعي 2026 في رام الله ودير البلح

الانتخابات المركزية فى فلسطين
الانتخابات المركزية فى فلسطين
شيماء جمال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنه في الساعة الثامنة من صباح اليوم، السبت، فتحت لجنة الانتخابات المركزية أبوابها في رام الله ودير البلح، بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية والقوائم التي ستترشح للمجلس التشريعي 2026.

وأوضحت في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الساعات الأولى شهدت حضور عدد من المرشحين إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية في القاعة بمدينة البيرة، مشيرة إلى أن عددًا من الفلسطينيين توجهوا في ساعات الصباح الباكر إلى اللجنة، التي كانت قد فتحت أبوابها في الموعد المحدد واستقبلت عددًا من المرشحين.

وأضافت أن عددًا من المرشحين جاءوا من مدينة جنين، وآخرين من مدينة قلقيلية، في مشهد شمل شمال الضفة الغربية وجنوبها ووسطها، مشيرة إلى استمرار توافد الفلسطينيين إلى مركز لجنة الانتخابات الفلسطينية في مدينة البيرة.

وأشارت إلى أن فترة استقبال القوائم المرشحة تمتد لسبعة أيام، وأن القوائم ستكون موجودة في مقر لجنة الانتخابات المركزية، موضحة أن أبواب استقبال القوائم ستغلق في السابع من أكتوبر.

وذكرت أن أربع قوائم كانت قد سجلت لدى لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية منذ الساعات الأولى، فيما توجد خمس قوائم في دير البلح، مع انتظار ما ستشهده الساعات المقبلة من تسجيل قوائم أخرى.

وأكدت أن أكبر الفصائل الفلسطينية لا تزال حتى هذه اللحظات لم تتقدم بمرشحيها، مشيرة إلى أن هذا هو اليوم الأول من الفترة المخصصة لتقديم القوائم، وأن هناك قوائم أخرى من المستقلين ومن جبهة النضال وغيرها من القوائم التي قد تتقدم للترشح خلال الأيام المقبلة.

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