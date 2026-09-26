أحمد موسى: مصر لديها قائد عظيم .. والرئيس السيسي لن يسمح أبدا لأحد بالضغط علينا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها قائد عظيم .. والرئيس السيسي لن يسمح أبدًا لأحد بالضغط على مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنا طالعين طلعة كبيرة لحد ما جات أزمة كورونا، ودي مش بتاعتنا ولكن دي أزمة على العالم كله وعديناها وبعدين دخلنا في حرب غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر لغاية النهاردة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" واستكمل مستغربًا: إزاي شعب كامل هو أهل فلسطين عاوزين تهجروهم من الضفة وغزة، ولكن مصر رفضت وقالت ده خط أحمر ومرضختش لحد عشان عندنا قائد عظيم وهو الرئيس السيسي الذي لا يسمح لأي حد مهما كان يضغط على مصر ويهمه سلامة وأمن شعبها.

