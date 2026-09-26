نادي أكتوبر يكتسح منوف 43-20 في افتتاح مشواره بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

حقق فريق كرة اليد بنادي 6 أكتوبر فوزًا كاسحًا على نظيره منوف، بنتيجة 43-20، في أولى مباريات الفريق بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد، المؤهل إلى الدوري الممتاز.

وفرض فريق 6 أكتوبر سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها، وقدم أداءً قويًا على المستويين الهجومي والدفاعي، لينجح في تحقيق انتصار كبير في مستهل مشواره بالمسابقة.

وشهدت المباراة حضور الدكتور عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، والدكتور أحمد حسين، مدير النشاط الرياضي بالنادي، حيث حرصا على مؤازرة الفريق ومتابعة ظهوره الأول في منافسات دوري الدرجة الأولى.

ويأمل فريق 6 أكتوبر في مواصلة نتائجه القوية خلال المباريات المقبلة، والمنافسة بقوة من أجل تحقيق هدفه بالصعود إلى الدوري الممتاز لكرة اليد.