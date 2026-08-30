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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر واليونان في نهائي كرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
عبدالله هشام

يواجه منتخب مصر لكرة اليد منافسه اليونان في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط “ تارانتو 2026”.

وتقام مباراة مصر واليونان في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط، يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب مصر لنهائي دورة ألعاب البحر المتوسط

حجز منتخب مصر الوطني لكرة اليد مقعده في المباراة النهائية لدورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الجزائري بنتيجة 27-25، في مباراة قوية للغاية وقمة عربية نارية شهدت ندية وإثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وقدم الفراعنة مباراة قوية أمام المنتخب الجزائري، ونجحوا في التعامل مع الضغط الكبير الذي فرضته المواجهة، ليحسموا بطاقة التأهل إلى النهائي ويواصلوا مشوارهم المميز في البطولة، رافعين شعار المنافسة على الذهب.

وبهذا الانتصار، ضمن منتخب مصر ميدالية جديدة في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعدما أصبح طرفًا في المباراة النهائية، لتبقى خطوة واحدة فقط أمام الفراعنة من أجل تحويل الميدالية إلى ذهبية تضاف إلى سجل الإنجازات المصرية.

وينتظر منتخب مصر في النهائي الفائز من مواجهة اليونان والبرتغال، لتحديد منافسه على الميدالية الذهبية، وسط طموحات كبيرة بأن يواصل المنتخب مسيرته الناجحة ويحصد الذهب ويعزف النشيد الوطني على منصة التتويج.

العلامة الكاملة تقود الفراعنة للنهائي

وجاء تأهل منتخب مصر إلى النهائي تتويجًا للمشوار الرائع الذي قدمه منذ انطلاق منافسات البطولة، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية.

واستهل الفراعنة مشوارهم بالفوز الكبير على البرتغال 38-27، قبل أن يواصلوا تألقهم باكتساح كوسوفو 42-21، ثم اختتموا دور المجموعات بانتصار مهم على إيطاليا صاحبة الأرض والجمهور بنتيجة 25-22، ليحسموا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

ولم يتوقف تألق المنتخب عند دور المجموعات، بعدما نجح في عبور عقبة الجزائر في نصف النهائي، رغم قوة المواجهة والندية الكبيرة التي فرضتها القمة العربية، ليؤكد الفراعنة أحقيتهم بالتواجد في المباراة النهائية.

ورغم أن منتخب مصر يخوض منافسات الدورة بقوام يغلب عليه لاعبو المنتخب الثاني والعناصر المحلية، في ظل ارتباط عدد من المحترفين بأنديتهم، وعدم إدراج دورة ألعاب البحر المتوسط ضمن الأجندة الدولية التي تلزم الأندية بالسماح للاعبين بالانضمام إلى منتخباتهم، فإن الفراعنة أثبتوا امتلاكهم شخصية البطل.

ويقود المنتخب الإسباني فرناندو باربيتو، مساعد المدير الفني للمنتخب الأول، ونجح مع هذه المجموعة في تحقيق استفادة فنية كبيرة، إلى جانب الوصول للمباراة النهائية والمنافسة على الذهب.

ويستهدف اتحاد كرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي، تحقيق أقصى استفادة من هذه المشاركة، وتجهيز العناصر المحلية ومنحها الخبرات والاحتكاك الدولي، بما يمثل إضافة قوية للمنتخب الأول استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم في ألمانيا.

وبعد ضمان ميدالية جديدة لمصر، يبقى الحلم الأكبر هو الذهب أمنية الجماهير المصرية بأن يواصل أبطال اليد تألقهم في المباراة النهائية، ويعودوا من تارانتو بالميدالية الذهبية، لتكتمل فرحة الفراعنة في دورة ألعاب البحر المتوسط.

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