أزهر الوادي الجديد يتابع جاهزية المعاهد وتأكيد الانضباط مع انطلاق العام الدراسي الجديد

عقد فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية (الخارجة، والداخلة، والفرافرة) ومديري الإدارات الإشرافية بالمنطقة ومديري المراحل التعليمية، واستهل فضيلته اللقاء بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وقرب بداية العام الدراسي، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية ومطالبًا بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات الأزهر الشريف.

وشدد فضيلة رئيس المنطقة على ضرورة استكمال كافة الترتيبات التنفيذية قبل بدء العام الدراسي؛ وأبرزها الانتهاء من إعداد واعتماد جداول الحصص والإشراف اليومي، وتوزيع المقررات لسد العجز في جميع التخصصات. كما أكد أهمية ضمان وصول الكتب الدراسية لتوزيعها خلال الأسبوع الأول، إلى جانب حصر الطاقات الاستيعابية للفصول، ومراجعة جاهزية معامل العلوم والحاسب الآلي وصيانتها. وتضمنت التوجيهات مراجعة ملفات الطلاب وحسم التحويلات، والتأكد من صحة البيانات الإلكترونية، مع تكليف الموجهين بتقديم دعم فني مستمر وإعداد تقارير دورية لتقييم الأداء ومعالجة أية سلبيات قد تطرأ على العملية التعليمية.

ولضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وجه فضيلته بضرورة رفع درجات الاستعداد في مجالات السلامة والصحة المهرية؛ من خلال التثبت من صلاحية أدوات الإسعافات الأولية ووسائل الحماية المدنية، ومراجعة خطط الإخلاء وإزالة أي إشغالات بمحيط المعاهد. كما شدد الاجتماع على الاستمرار في متابعة نظافة الفصول ودورات المياه، والتخلص الآمن من المخلفات، مع إعداد تقارير شاملة عن جاهزية كل معهد وتشكيل لجان للمرور والتفتيش للوقوف على كافة المستجدات قبل انطلاق الدراسة.

ومع بداية الدراسة، أكد الشيخ شعبان مرعي ضرورة الالتزام الجاد بالحضور والانتظام الفعلي من الحصة الأولى وحتى نهاية اليوم، مع إحكام تسجيل الغياب اليومي، والالتزام بالزي الأزهري اللائق. وشهد اللقاء تشديدًا قاطعًا على منع كافة أشكال العنف والتنمر والعقاب البدني أو النفسي، وحظر استخدام الطلاب للهواتف المحمولة داخل المعاهد، ومنع الخروج أثناء اليوم الدراسي إلا للضرورة القصوى.

وختامًا، دعا فضيلته إلى تفعيل دور المكتبات والأنشطة الإثرائية التي تعزز القيم والأخلاق والانتماء الوطني، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في المبادرات والمسابقات المختلفة.