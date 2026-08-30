قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح العزب يكشف تفاصيل مشروع «القصة الكاملة»: قصة جديدة كل شهر
بعد ثبات أكثر من شهر.. ارتفاع سعر الدواجن اليوم الأحد بالأسواق
إلهام شاهين تسخر من شائعة وفاتها بحادث سير: المرحومة ترسل لكم سلاماتها
كارثة مهنية.. إعلامي يفتح النار على كريم شحاتة بسبب تصريحات مباراة الأهلي وزد
الوضع آمن تمامًا.. تاج الدين يحسم الجدل بشأن السالمونيلا والبيض والدواجن
الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة مصحوبة برياح وأمواج البحر تظل مضطربة
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بشأن حالة الجو بداية من اليوم
مصرع شخص وإصابة 8 في حادث انقلاب تاكسي بمرسى مطروح
خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود
مصاريف الجنازة من التأمينات.. اعرف قيمة المبلغ وخطوات صرفه
خسائر أولية 3 ملايين جنيه.. السيطرة على نيران حريق هائل بمزرعة دواجن في المحلة
استياء لدى السفير الأمريكي من المستوطنين.. ودراسة بنقل جزء من قوة إسرائيل للضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أزهر الوادي الجديد يتابع جاهزية المعاهد وتأكيد الانضباط مع انطلاق العام الدراسي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية (الخارجة، والداخلة، والفرافرة) ومديري الإدارات الإشرافية بالمنطقة ومديري المراحل التعليمية، واستهل فضيلته اللقاء بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وقرب بداية العام الدراسي، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية ومطالبًا بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات الأزهر الشريف.

وشدد فضيلة رئيس المنطقة على ضرورة استكمال كافة الترتيبات التنفيذية قبل بدء العام الدراسي؛ وأبرزها الانتهاء من إعداد واعتماد جداول الحصص والإشراف اليومي، وتوزيع المقررات لسد العجز في جميع التخصصات. كما أكد أهمية ضمان وصول الكتب الدراسية لتوزيعها خلال الأسبوع الأول، إلى جانب حصر الطاقات الاستيعابية للفصول، ومراجعة جاهزية معامل العلوم والحاسب الآلي وصيانتها. وتضمنت التوجيهات مراجعة ملفات الطلاب وحسم التحويلات، والتأكد من صحة البيانات الإلكترونية، مع تكليف الموجهين بتقديم دعم فني مستمر وإعداد تقارير دورية لتقييم الأداء ومعالجة أية سلبيات قد تطرأ على العملية التعليمية.

ولضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وجه فضيلته بضرورة رفع درجات الاستعداد في مجالات السلامة والصحة المهرية؛ من خلال التثبت من صلاحية أدوات الإسعافات الأولية ووسائل الحماية المدنية، ومراجعة خطط الإخلاء وإزالة أي إشغالات بمحيط المعاهد. كما شدد الاجتماع على الاستمرار في متابعة نظافة الفصول ودورات المياه، والتخلص الآمن من المخلفات، مع إعداد تقارير شاملة عن جاهزية كل معهد وتشكيل لجان للمرور والتفتيش للوقوف على كافة المستجدات قبل انطلاق الدراسة.

ومع بداية الدراسة، أكد الشيخ شعبان مرعي ضرورة الالتزام الجاد بالحضور والانتظام الفعلي من الحصة الأولى وحتى نهاية اليوم، مع إحكام تسجيل الغياب اليومي، والالتزام بالزي الأزهري اللائق. وشهد اللقاء تشديدًا قاطعًا على منع كافة أشكال العنف والتنمر والعقاب البدني أو النفسي، وحظر استخدام الطلاب للهواتف المحمولة داخل المعاهد، ومنع الخروج أثناء اليوم الدراسي إلا للضرورة القصوى.

وختامًا، دعا فضيلته إلى تفعيل دور المكتبات والأنشطة الإثرائية التي تعزز القيم والأخلاق والانتماء الوطني، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في المبادرات والمسابقات المختلفة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ازهر الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

المتهم

سيب الأوردر جوه السوبر ماركت | سقوط بطل حادث النصب الصادم في المنيل

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ورابطها وتفاصيلها|ماذا أعلنت التعليم؟

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. الأخضر بكام النهارده؟

سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. الأخضر بكام النهاردة؟

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: يحرم على الموظف الانتفاع بالمعلومات الخاصة بالشركة.. شروط صلاة الجنازة على الغائب

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صلاة الحاجة وكيفيتها.. وماهي الزكاة على الأموال الناتجة عن وثائق التأمين..و هل وضع الزروع والزهور على المدفن تخفف من عذاب القبر

إمام عاشور

عموتة يحدد البرنامج وموقف المصابين.. هل يعود إمام عاشور للأهلي أمام سموحة؟

بالصور

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فستان أنيق.. درة تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إطلالة صيفية.. هند صبري تستعرض رشاقتها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فيديو

الإعلامي أحمد موسى

في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

السيارة Olinia Uno

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد