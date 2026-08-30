منافسات مصر في اليوم الحادي عشر بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا

تتواصل منافسات البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 لليوم الحادي عشر على التوالي، والمقامة بمدينة تارانتو الإيطالية، والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وتشهد البعثة المصرية اليوم، الأحد 30 أغسطس 2026، منافسات في 5 رياضات هي: تنس الطاولة، وكرة السلة، والفروسية، وألعاب القوى، والشراع.

وفي منافسات تنس الطاولة يواجه يوسف عبد العزيز منافسات فردي رجال بطل سوريا في دور الـ 32، وفي منافسات كرة السلة 3×3 يخوض فريق الرجال المنافسات أمام فرنسا ضمن دور المجموعات.

وفي الفروسية، يخوض فريق الرجال المكون من كريم الزغبي، وإسماعيل البرعي، وأحمد ناصر النجار، وزين الدين شادي التصفيات.

وفي ألعاب القوى، تخوض ملك أيمن رشوان تصفيات 100 متر حواجز، ومصطفى الجمل منافسات النهائي إطاحة المطرقة، ويوسف بدوي رمضان منافسات 110 متر حواجز.

وفي الشراع، تخوض مريم إيهاب مصطفى، وآية أسامة الزيني التصفيات.

وحصد الفراعنة حتى الآن 36 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 11 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.