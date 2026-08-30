في أول أيام الموجة الـ30.. إزالة 8 هناجر مخالفة على مساحة فدان بالمحلة الكبرى

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انطلاق أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني المخالفة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لكافة صور التعديات والمخالفات.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد اليوم الأول من أعمال المرحلة الأولى إزالة 9 حالات تعدٍ ومخالفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تضمنت تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء، إلى جانب مخالفات تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، حيث شهد مركز ومدينة المحلة الكبرى إزالة 8 هناجر مقامة بالمخالفة بإجمالي مساحة فدان و4 قراريط و22 سهمًا، وذلك في إطار التعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها في مهدها.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار تنفيذ أعمال الموجة بكل حسم، مع تكثيف حملات الرصد والمتابعة والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات فور ظهورها، مشددًا على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

رفع درجة الاستعداد وردع مخالفين

ووجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي باستمرار الحملات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لضمان تحقيق المستهدفات وإزالة التعديات وفقًا للقانون، والحفاظ على حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن التعامل مع التعديات في مهدها يمثل أولوية للحفاظ على مقدرات الدولة ومنع تفاقم المخالفات.