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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية: توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع مراكز التطعيم المعتمدة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروسات الإنفلونزا الموسمية كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الأمراض المعدية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية "Vaxigrip" للمواطنين بالمحافظة، وذلك بجميع مراكز التطعيم المعتمدة داخل المحافظة، لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية يتم داخل مكاتب ومراكز التطعيم فقط من خلال الفرق الطبية بها، ولا يسمح بأخذ التطعيم خارج المراكز المعتمدة، وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو إبراهيم وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد فاروق مدير إدارة الأمراض المعدية، والدكتورة مريم محمود مديرة المبادرات ومسئول وحدة الطعوم بالمديرية، مشيراً إلى أن المصل الجديد يواكب التحويرات الحديثة للفيروس، وهو آمن تماماً، ويتم التطعيم لمن يرغب من المواطنين بداية من عمر ٦ شهور فأكثر، وخاصة الفئات الأكثر عرضة مثل "الأطفال، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة "تنفسية، قلب، سكر، أمراض مناعة.. إلخ"، والسيدات الحوامل، بعد استيفاء البيانات الشخصية ومليء الاستمارة المخصصة لذلك قبل التطعيم.

كما ناشد الدكتور أحمد البيلي المواطنين بضرورة اتباع التعليمات قبل التطعيم، ومنها تأجيل التطعيم للأشخاص المصابين بحمى شديدة، مشدداً على منع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات اللقاح (البيض – الفورمالدهيد – النيوميسين – الأكتوكسينول ٩)، وفي حالة السيدات الحوامل يتم الرجوع للطبيب المعالج قبل التطعيم.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم إعطاء التطعيم للأطفال من سن ٦ شهور فأكثر بجرعة كاملة من اللقاح، أما الأطفال الأقل من ٩ سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات سابقة من لقاح الإنفلونزا الموسمية فيتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين يفصل بينهما مدة لا تقل عن ٤ أسابيع، على أن يكون مكان التطعيم للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، وللكبار في العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، مع التأكيد على عدم إعطاء اللقاح في الوريد تحت أي ظرف، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، مع تكثيف التوعية لتشجيع المواطنين على تلقي التطعيم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح أن أماكن توافر اللقاح بالمحافظة تشمل ١٣ منفذ وهم "مكتب التطعيم الدولي بديوان عام المديرية بالزقازيق، مركز طبي القنايات، مكتب صحة منيا القمح، مكتب صحة بلبيس، مركز طبي ١٢ بالعاشر من رمضان، مكتب صحة ديرب نجم، مركز طبي كفر صقر، مركز طبي أبو كبير، مكتب صحة فاقوس، مكتب صحة الحسينية، مكتب صحة الصحافة بمشتول السوق، مركز طبي أبو حماد، مكتب صحة ههيا".

وأضاف أن الحصول على اللقاح سنوياً قبل بداية موسم الشتاء يساهم في تعزيز الحماية من الإنفلونزا ومضاعفاتها، وأن التطعيم يحظى بأهمية خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينها كبار السن من ٦٥ عاماً فأكثر، وكذلك الأطفال، والسيدات الحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب والسكري والجهاز التنفسي، وأصحاب المناعة الضعيفة، والعاملون بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى المسافرين والمقبلين على أداء فريضة الحج والعمرة، نظراً لزيادة فرص التعرض للعدوى في التجمعات والأماكن مرتفعة الكثافة، لافتاً أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية تدعو جميع المواطنين وبصفة خاصة الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا إلى التوجه للحصول عليه والاستفادة من الخدمات الوقائية التي توفرها وزارة الصحة والسكان.

بالشرقية وزارة الصحة الإنفلونزا الموسمية الأمراض المعدية وزير الصحة والسكان

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