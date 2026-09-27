ننشر نتيجة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب تلبانة بالشرقية

شهد مركز شباب تلبانة بمحافظة الشرقية إجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2026-2030، بحضور ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وذلك وسط إقبال لافت من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت.

وانطلقت عملية الاقتراع في التاسعة صباحاً، واستمرت حتى السابعة مساءً، في أجواء اتسمت بالانتظام والالتزام بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وسط حرص الأعضاء على المشاركة الفعالة في اختيار مجلس الإدارة الجديد.

وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 419 صوتاً، منها 80 صوتاً باطلاً، وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز قائمة "أصل الحكاية" بقيادة رجب علي خليل الذي فاز بمقعد رئيس مجلس الإدارة بعدد 215 صوتاً، فيما فاز هشام العش بمنصب نائب الرئيس بعدد 207 أصوات، وفاز أحمد عبد السلام بمقعد أمين الصندوق بالتزكية.

وعلى مقاعد الأعضاء، جاءت النتيجة بفوز كل من الدكتور علي زايد والكابتن طه عقل والكابتن حجازي محمد والكابتن أمير دراز والكابتن وسام الشيخ.

وأكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، حرص المديرية على متابعة الانتخابات في جميع مراكز الشباب بالمحافظة، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتحقيق تطلعات الشباب في اختيار قياداتهم بإرادة حرة، مشيرة إلى أن مجالس الإدارة الجديدة تمثل دفعة قوية لتفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية بالمراكز على مستوى المحافظة.