إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنطلاق تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ ٣٠ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية والتي بدأت أعمالها أمس والمستمرة حتى يوم ١٦ أكتوبر القادم ، للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون علي الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت عن إزالة ٦ حالات تعدي بالبناء المخالف على مساحة ١٥٠٠ مترا و قيراطاً و ٩ سهماً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة ٢ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ، بمساحة ١٥٠٠ متراً ، بمركز (اولاد صقر) وإزالة ٤ حالات تعدي على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة قيراطاً و ٩ سهماً ، بمراكز ( الزقازيق – بلبيس – منيا القمح- الإبراهمية).

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.