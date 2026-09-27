شوبير يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة جنوب السودان: «ساندوا منتخب بلدكم»

علق الإعلامي أحمد شوبير على مباراة منتخب مصر المقبلة أمام جنوب السودان، مؤكدًا ضرورة احترام المنافس وعدم الاستهانة به، مع الإشارة إلى وجود فوارق كبيرة بين المنتخبين من الناحية الكروية.

وقال شوبير: «عندنا ماتش مع جنوب السودان بعد بكرة، أيا كان المنافس لازم تحترمه وتخاف منه وتعمله ألف حساب، لكن في فوارق كبيرة جدًا بين مصر وجنوب السودان، لسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم في كرة القدم»، مطالبًا الجماهير بترك الانتماءات جانبًا في الوقت الحالي ومساندة المنتخب الوطني، قائلًا: «انسوا الألوان شوية وخليكوا دلوقتي مع منتخب بلدكم وساندوه».

توجهت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة استعداداً للتوجه لجنوب السودان، في إطار الاستعداد لمباراة جنوب السودان، المقرر لها، الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

مران المنتخب

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباً صباحياً بأحد ملاعب النجيل الصناعي بإستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة جنوب السودان، المقرر لها، الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشارك في المران، اليوم، 23 لاعباً وهم: مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة وحسام عبدالمجيد وعمر فايد وأحمد فتوح وكريم حافظ ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وعلي محمود وإبراهيم عادل ومصطفى زيكو وهيثم حسن وعمر مرموش وأسامة فيصل وحمزة عبد الكريم.