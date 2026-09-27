قبل مواجهة تونس.. جولة سير لمنتخب مصر مواليد 2007 في الإسماعيلية

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 على تنظيم جولة سير على الأقدام للاعبي الفراعنة في مدينة الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد للمواجهة المرتقبة أمام منتخب تونس، في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

استعدادات قوية لمواجهة تونس

ويواصل منتخب مصر مواليد 2007 تحضيراته للمباراة المقبلة، وسط حالة من التركيز داخل معسكر الفريق، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا بالشكل الأمثل قبل المواجهة المهمة.

وجاءت جولة السير ضمن البرنامج الموضوع للاعبين، بهدف الحفاظ على النشاط البدني ومنحهم فرصة للاستشفاء وكسر حالة الملل المصاحبة للمعسكرات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التركيز قبل المباراة.

أجواء إيجابية داخل معسكر الفراعنة

وسادت حالة من الروح المعنوية المرتفعة بين لاعبي منتخب مصر خلال الجولة، في ظل رغبة الجميع في تقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات تصفيات شمال إفريقيا.

ويولي الجهاز الفني أهمية كبيرة للمواجهة أمام تونس، باعتبارها واحدة من المباريات المهمة في مشوار المنتخب، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع اللقاء بمنتهى التركيز والالتزام بالتعليمات الفنية.

ويأمل منتخب مصر مواليد 2007 في تحقيق نتيجة إيجابية أمام تونس ومواصلة مشواره بقوة في تصفيات شمال إفريقيا، تمهيدًا لتحقيق الهدف المنشود والتأهل إلى الاستحقاقات القارية المقبلة.