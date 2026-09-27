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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. منتخب مصر مواليد 2009 يواجه إنجلترا في ثاني مبارياته بدورة الصداقة الدولية

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
إسلام مقلد

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، اليوم الأحد، ثاني مواجهاته في دورة الصداقة الدولية المقامة في سويسرا، عندما يلتقي نظيره منتخب إنجلترا، في اختبار قوي ضمن منافسات البطولة.

 

منتخب مصر يبحث عن مواصلة ظهوره القوي

ويسعى منتخب مصر مواليد 2009 إلى تقديم أداء قوي أمام المنتخب الإنجليزي، ومواصلة الاستفادة من المشاركة في دورة الصداقة الدولية، التي تمثل فرصة مهمة للاعبين لاكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك بمنتخبات أوروبية قوية.

ويعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمواجهة، مع التركيز على تنفيذ التعليمات الفنية والحفاظ على التركيز طوال أحداث المباراة.

 

مواجهة قوية أمام إنجلترا

وتأتي مواجهة إنجلترا ضمن برنامج المنتخب المصري في دورة الصداقة الدولية، بعدما خاض الفراعنة مباراتهم الأولى في البطولة أمام منتخب كوريا الجنوبية وتحقيق الفوز بركلات الترجيح، ليواصل الفريق استعداداته للاستحقاقات المقبلة من خلال خوض مواجهات قوية أمام مدارس كروية مختلفة.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة فنية من اللقاء، خاصة أن مواجهة منتخب بحجم إنجلترا تمنح اللاعبين فرصة مهمة للتعرف على مستويات مختلفة من المنافسة، إلى جانب تطوير قدراتهم قبل البطولات الرسمية المقبلة.

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر دورة الصداقة الدولية سويسرا منتخب إنجلترا

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