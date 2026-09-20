محمد سليم مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا، في إطار خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات السنية وتجهيز جيل جديد قادر على المنافسة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وقرر الاتحاد إسناد مهمة المدير الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا إلى محمد سليم "سولي"، لقيادة المرحلة المقبلة والعمل على إعداد اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وفقًا لرؤية الاتحاد في بناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية.

ويضم الجهاز الفني الجديد كلًا من محمد أشرف توفيق ومؤمن أبو العنين في منصب المدربين، بينما يتولى إبراهيم أبوخضرة مهمة مطور الأداء، للعمل على رفع الجوانب الفنية والبدنية للاعبين وتحسين مستوياتهم.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد مهامه خلال الفترة المقبلة، من خلال متابعة العناصر المميزة في مختلف المسابقات، ووضع برنامج إعداد خاص بالمنتخب، استعدادًا للمنافسات الرسمية القادمة.

ويأتي تشكيل الجهاز الفني ضمن توجه الاتحاد المصري لكرة السلة للاهتمام بالفئات العمرية للمنتخبات، وتطوير منظومة العمل مع الناشئين بهدف استمرار ضخ المواهب الجديدة للمنتخبات الأولى في المستقبل.