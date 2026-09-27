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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 185ألف طن قمامة ومخلفات من الشوارع والميادين بالشرقية

رفع قمامة
رفع قمامة
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية، باعتبارها أحد الملفات الحيوية المرتبطة بصحة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة، ورفع كفاءة المعدات، وتكثيف حملات رفع المخلفات والقضاء على بؤر تجمع القمامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تشكيل مجموعات عمل من إدارة المخلفات الصلبة والنظافة وشؤون البيئة،  إلى جانب فرق المتابعة الميدانية والحوكمة، لمتابعة تنفيذ أعمال رفع تراكمات المخلفات من الشوارع والميادين العامة بمختلف المدن والقرى والوحدات المحلية القروية  .

ومن جانبة أشار محمود أحمد عطية العوضى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والبلدية بالديوان العام أن فريق عمل الإدارة قام برفع نحو (١٨٥ ألف ) طن من تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين العامة منذ بداية عمل المنظومة فى مطلع الشهر الماضى  بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

فضلا عن  رفع(٤٧) نقلة من  التراكمات القديمة بالنقطة الوسيطة بمركز ومدينة فاقوس «السماعنة»، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع ومعدات المركز، بإجمالي يقارب (٨٥٠) طنًا، وأصبح الموقع خاليًا من أي تراكمات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر العام.  

كما تم التنبيه على توحيد آلية التعاقد والمحاسبة مع الكيانات المسؤولة عن تقديم خدمات جمع ونقل المخلفات، مع استمرار المتابعة اليومية مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمة وتحسين مستوى الأداء وبلغت نسبة الإنجاز الشهري في أعمال منظومة النظافة نحو (٨٠٪)، حيث يتم رفع ما يتراوح بين (١١٠) آلاف و(١١٢) ألف طن من المخلفات شهريًا، باستخدام (١٣٦٩) معدة على مستوى المحافظة، وبمشاركة نحو (٩٥٠) عاملًا ومشرفًا وإداريًا ضمن منظومة النظافة.

وفي إطار إحكام المتابعة والرقابة على منظومة المخلفات، تم إنشاء مجموعة للتواصل عبر تطبيق «واتساب» من جانب مسؤولي جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارتي التنمية المحلية والبيئة، وضم العاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.

كما تم إجراء حصر كامل لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، شمل الشركات المتعاقدة وغير المتعاقدة، والجمعيات غير المتعاقدة، والأماكن التي تُؤدَّى بها خدمة الجمع المنزلي، والأماكن التي لا تتوافر بها الخدمة وتم تكليف رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي عن أعمال المنظومة، مرفقًا به صور توضح حالة المواقع قبل وبعد تنفيذ الخدمة، إلى جانب طرح (٢٦) وحدة محلية للمزايدة لتنفيذ أعمال الجمع المنزلي.

وفي إطار إحكام الرقابة على أداء المسؤولين تم إحالة بعض المسؤولين عن منظومة المخلفات على مستوى المحافظة إلى الشؤون القانونية، بسبب التقصير في إرسال البيانات المطلوبة.

وأشار إلي أنه تضم منظومة المخلفات بالمحافظة (٣٩) شركة متعاقدة على الوحدات المحلية القروية داخل المحافظة، بالإضافة إلى (٩٤) جمعية أهلية ومتعهدي نظافة داخل الوحدات المحلية القروية بالمراكز، مع استمرار التنسيق والمساعدة في استخراج تراخيص مزاولة النشاط لبعض الشركات غير المتعاقدة.

وأكد محافظ الشرقية  أن نظافة الشوارع مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، ونعمل على توفير الإمكانات اللازمة والارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي تراكمات أو بؤر للقمامة، ولن نتهاون مع أي تقصير، حفاظًا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة، وحق كل مواطن في العيش في بيئة نظيفة وآمنة

الشرقية محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية منظومة النظافة

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