ضربات روسية تستهدف مراكز البيانات في المدن الأوكرانية الكبرى

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن مركز بيانات "أوميغا تيليكوم" خرج عن الخدمة بالكامل بعد استهدافه بـ هجوم روسي، في أعقاب هجمات واسعة النطاق ألحقت دمارًا بالبنية التحتية الأوكرانية.

وأضاف أن انفجارًا هز أحد جسور زابوروجيا، وسط تقديرات بأن استهداف الجسور يهدف إلى عزل المناطق الواقعة على ضفتي نهر دنيبرو.

وأوضح أن هجومًا روسيًا استهدف مبنى سكنيًا في مدينة سومي، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض. كما تعرضت زابوروجيا لهجمات طالت محطات وقود وكهرباء ومنازل، وسُجلت أكثر من 54 إصابة في المقاطعات الجنوبية.

وأشار إلى إطلاق أكثر من 137 طائرة مسيرة نحو أوكرانيا، فيما تصدت الدفاعات الجوية لطائرة "غيران-5" في جنوب منطقة كييف.