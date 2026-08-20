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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفن تركيا تثير قلق إسرائيل.. مخاوف من مواجهة بحرية

تحركات بحرية تركية
تحركات بحرية تركية
ملك ريان

تتصاعد المخاوف الإسرائيلية من احتمال حدوث مواجهة بحرية مع تركيا، في ظل تحركات لأنقرة تعزز حضورها البحري في المنطقة، وسط توتر متزايد بين الجانبين.

وتراقب إسرائيل التحركات التركية عن كثب، خصوصًا مع تزايد النشاط البحري لأنقرة في شرق البحر المتوسط، وما قد يترتب عليه من تغير في موازين القوة البحرية بالمنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترًا سياسيًا وعسكريًا متصاعدًا، على خلفية الحرب في قطاع غزة والمواقف التركية المنتقدة بشدة للسياسات الإسرائيلية.

ويثير أي احتكاك محتمل بين القطع البحرية التركية والإسرائيلية مخاوف من انتقال التوتر بين البلدين إلى المجال البحري، بما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة في منطقة تشهد بالفعل توترات أمنية متلاحقة.

وتتابع تل أبيب التحركات التركية باعتبارها تطورًا قد يؤثر على حرية تحرك قواتها البحرية، بينما تحاول أنقرة تعزيز نفوذها وحضورها في شرق المتوسط، في ظل صراع إقليمي متزايد على النفوذ والمصالح البحرية.

ويرى مراقبون أن احتمالات المواجهة المباشرة تظل مرتبطة بتطورات الموقف السياسي والعسكري بين البلدين، إلا أن تصاعد التوتر البحري يضيف بُعداً جديداً إلى الخلافات القائمة بين أنقرة وتل أبيب. 

عاجل عواجل بحرية تركية تركيا بحرية

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