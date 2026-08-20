غلق جزئي بالتناوب لـ كوبري 6 أكتوبر لأعمال الصيانة

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع توسعة وتطوير كوبري 6 أكتوبر، بتنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية للكوبري في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة، وتحديدًا من أعلى النيل بنطاق محافظة الجيزة وحتى نهاية منزل كوبري ٦ أكتوبر في اتجاه ميدان الدقي.

الأمر الذي يستلزم إجراء غلق جزئي بالتناوب للكوبري على مرحلتين، وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى:

١- يوم الجمعة الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٦:

تُجرى الأعمال اعتبارًا من الساعة ١٢:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ١:٠٠ ظهرًا من اليوم نفسه.

٢- يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦:

تُجرى الأعمال اعتبارًا من الساعة ١٢:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ١٠:٠٠ صباحًا من اليوم نفسه.

المرحلة الثانية:

١- يوم الخميس الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦:

تُجرى الأعمال اعتبارًا من الساعة ١٢:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا من اليوم نفسه .

٢- يوم الجمعة الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦:

تُجرى الأعمال اعتبارًا من الساعة ١٢:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا من اليوم نفسه.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة بمحيط منطقة الأعمال.