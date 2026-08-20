الخارجية الإيرانية : العقوبات الأمريكية لن تزعزع عزمنا في الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن العقوبات الأمريكية لن تزعزع عزمنا على الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقالت الخارجية الإيرانية: "العقوبات الأمريكية الجديدة ترقى لمستوى "الإرهاب الاقتصادي".

وأضافت الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية سياسة ثبت فشلها وتكرارها لن يؤدي إلا إلى إخفاقها مرة أخرى.

ودفعت حرب إيران نظام الطاقة العالمي إلى أزمة عميقة، مع انتقال الاضطرابات تدريجيا من إمدادات النفط الخام إلى الوقود المكرر الذي تعتمد عليه وسائل النقل والصناعة والاقتصادات حول العالم.

وتؤكد منصة "مودرن دبلوماسي" الأوروبية المتخصصة في الدبلوماسية والسياسة والاقتصاد والأمن أنه رغم أن أسواق النفط العالمية تمكنت نسبيا من التكيف مع فقدان جزء كبير من إنتاج الخام في الشرق الأوسط، إلا أن قطاع التكرير يمتلك خيارات أقل بكثير لتعويض النقص.

ويظهر هذا الاختلال بوضوح في أسعار الوقود، حيث يدور سعر خام برنت حول 90 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب 25% عن مستواه عند اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، لكنه لا يزال أقل كثيرا من ذروته خلال الحرب، عندما بلغ 118 دولارا. وفي المقابل، ظلت أسعار الوقود المكرر أعلى بكثير؛ إذ ارتفعت أسعار الديزل في أوروبا بأكثر من 70% منذ بداية الحرب، بينما زادت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 60%.