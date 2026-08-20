وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني : نفرض عقوبات على مسؤولين عن عنف المستوطنين

قال ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إنّ المملكة المتحدة أثارت بشكل مباشر مع إسرائيل قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكداً أن موقف بلاده الراسخ يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية، وأن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض آفاق حل الدولتين.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه أثار شخصياً هذه القضية مع الحكومة الإسرائيلية، كما ناقشها وزير الخارجية البريطاني الجديد مباشرة مع نظرائه الإسرائيليين، مشيراً إلى أن أعمال العنف والترهيب المرتبطة بالمستوطنات تمثل في حد ذاتها أمراً مدمراً، فضلاً عن تأثيرها الجوهري على فرص تحقيق حل الدولتين.

وأوضح دوتي أن المملكة المتحدة تفخر باعترافها بدولة فلسطين، مؤكداً في الوقت نفسه التزامها بأن تعيش إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية آمنة ومستقرة، محذراً من أن تنفيذ خطط التوسع الاستيطاني إلى ما هو أبعد من المناطق الحالية سيقوض بصورة جوهرية آفاق حل الدولتين.

وأشار وزير الدولة البريطاني إلى أن بلاده فرضت عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات المسؤولين عن أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنات، مؤكداً أن جميع التدابير تظل قيد المراجعة، وأن لندن تنقل رسالتها إلى إسرائيل بأعلى قدر من الوضوح، مشددًا، على أن جزءاً كبيراً من المساعدات التي تسعى بريطانيا إلى إدخالها إلى قطاع غزة لم يتمكن من الوصول، مؤكداً عزمه نقل هذه الرسالة بوضوح إلى إسرائيل وإلى الشركاء الدوليين.