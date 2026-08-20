صفقة بـ4.5 مليار دولار .. واشنطن تسلح قطر بطائرات للتزود بالوقود في الجو

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أربع طائرات من طراز KC-46A للتزود بالوقود في الجو، بالإضافة إلى معدات عسكرية ذات صلة، لقطر بقيمة 4.5 مليار دولار.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة ستعزز قدرة قطر على مواجهة "التهديدات الحالية والمستقبلية"، وتدعم التعاون مع القوات الأمريكية وحلفائها.

وأوضح الجانب الأمريكي أن الصفقة "لن تُغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"، مؤكداً أنها تهدف إلى "تحسين أمن شريك إقليمي استراتيجي يُعدّ قوةً دافعةً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

يأتي ذلك في ظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة بعد اندلاع حرب إيران حينما بدأت أمريكا وإسرائيل في فبراير الماضي شن هجوما مشتركا ضد طهران ما أسفر عن اضطراب الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب شن إيران هجمات على دول الخليج والأردن والعراق وسوريا.