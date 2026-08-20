أول تعليق من اتحاد الكرة على أزمة إجراءات فيفا ضد حسام وإبراهيم حسن وزيكو

يتابع الاتحاد المصري لكرة القدم الإجراءات التأديبية التي بدأها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بحق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، واللاعب مصطفى زيكو على خلفية تصريحاتهم عقب مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم .2026

المساندة

ويؤكد الاتحاد احترامه للوائح FIFA وإجراءاته، وسيتم تقديم الردود والمذكرات القانونية اللازمة، خلال المواعيد المحددة، مع تأكيد دعم ومساندة المعنيين بالإجراءات والدفاع عن حقوق الكرة المصرية، عبر القنوات الرسمية.

احترام مبادىء اللعب النظيف

كما يشدد الاتحاد على احترامه لمبادئ اللعب النظيف والجهات المنظمة، مع احتفاظه بحقه الكامل في الدفاع عن مصالح الجهاز الفني واللاعبين أمام الجهات المختصة بفيفا.